Чемпионат России по футболу начнется 14 июля

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Стала известна дата начала следующего сезона в чемпионате России по футболу. Об этом сообщается в официальном микроблоге Российской премьер-лиги в Twitter.

Сезон-2019/20 начнется 14 июля. Последний, тридцатый тур чемпионата России пройдет 17 мая 2020 года. Матч за Суперкубок России состоится 6 июля.

Заседание общего общего собрания согласовало структуру календаря #РПЛ сезона 2019/20.



1-й тур – 14 июля 2019

30-й тур – 17 мая 2020 pic.twitter.com/vbpBcVojYu — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 2 апреля 2019 г.



По итогам прошлого сезона бывший тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил успехи "Зенита" и "Спартака" после четырех туров РПЛ. Он похвалил "хороший подбор игроков и стабильный состав" красно-белых. По его мнению, "Спартак" показал неплохой уровень работы.

