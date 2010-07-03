Российские футболисты разгромили сборную Казахстана в отборе на Евро-2020

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сборная России одержала уверенную победу над соперниками из Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Встреча проходила на стадионе "Астана-Арена" в казахстанской столице Нур-Султан. Она завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян.

На 19-й минуте первый мяч в ворота противников забил полузащитник Денис Черышев. Позже он оформил дубль в компенсированное время к первому тайму. Второй мяч футболиста стал девятым в последних 11 матчах, которые он сыграл за российскую сборную.

В начале второго тайма отличился нападающий Артем Дзюба. А на 61-й минуте игры финальный счет определил защитник сборной Казахстана Абзала Бейсебеков, который забил мяч в собственные ворота после удара Магомеда Оздоева.

22 марта сборная РФ уступила команде Бельгии в первом туре отборочного турнира к Евро-2020. Бельгийцы одержали победу со счетом 3:1.