Российские футболисты разгромили сборную Казахстана в отборе на Евро-2020

Сборная России одержала уверенную победу над соперниками из Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
Встреча проходила на стадионе "Астана-Арена" в казахстанской столице Нур-Султан. Она завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян.
На 19-й минуте первый мяч в ворота противников забил полузащитник Денис Черышев. Позже он оформил дубль в компенсированное время к первому тайму. Второй мяч футболиста стал девятым в последних 11 матчах, которые он сыграл за российскую сборную.
В начале второго тайма отличился нападающий Артем Дзюба. А на 61-й минуте игры финальный счет определил защитник сборной Казахстана Абзала Бейсебеков, который забил мяч в собственные ворота после удара Магомеда Оздоева.
22 марта сборная РФ уступила команде Бельгии в первом туре отборочного турнира к Евро-2020. Бельгийцы одержали победу со счетом 3:1.
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