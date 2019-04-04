Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

4 апреля, 01:30

Божий VAR: как "Локомотив" едва не проиграл "Ростову" из-за видеоповтора

спорт

В среду состоялись первые матчи полуфинала Кубка России. Московский "Локомотив" на своем поле встречался с "Ростовом" и сыграл вничью – 2:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 – о том, кто из команд был ближе к победе и почему этот матч оказался уникальным с точки зрения судейских решений.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

После вылета "Спартака" из Кубка России "Локомотив" остался единственным столичным клубом, все еще претендующим на победу в турнире. Красно-белые потерпели поражение от "Урала" в четвертьфинале, а "Динамо" и ЦСКА выбыли на еще более ранних этапах. Бело-голубые на стадии 1/8 проиграли "Рубину" (который впоследствии уступил "Локо"), а армейцы и вовсе покинули Кубок России в 1/16 после драматичного матча с "Тюменью".

В полуфинале железнодорожникам достался в соперники "Ростов". У желто-синих была едва ли не самая сложная турнирная сетка: в 1/8 финала они встречались с "Зенитом" и вынесли петербургскую команду со счетом 3:1. А в четвертьфинале совсем "на тоненького" прошли "Краснодар". У "Локомотива" все складывалось гораздо проще. Легкий проход "Енисея" и скучные, но уверенные 1:0 в первом и втором матче против "Рубина".

В игре "Локо" и "Ростова" ждать яркой игры и обилия голов не приходилось. Желто-синие в гостях должны были сыграть от обороны. А хозяева, казалось, лишь в последнее время научились вскрывать защитные механизмы своих соперников, да и то через раз. При этом много внимания было приковано к системе видеоповторов VAR, которая впервые в нашей стране (не считая ЧМ) была опробована именно в полуфинальных матчах Кубка России. И если VAR действительно сыграла большую роль в этом матче, то с голевой засухой не сложилось.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Первый тайм и правда обошелся без голов. "Локомотив" был близок к тому, чтобы забить, но давление команды Юрия Семина не дало никакого выхлопа. А вот во втором тайме пошло-поехало. На 50-й минуте счет открыл Роман Еременко. "Ростов" красиво вышел из своей штрафной после атаки хозяев. Алексей Ионов устроил забег по левому флангу, скинул в центр на Ивелина Попова. Тот ударил и попал в Гилерме, но на добивании первым оказался Еременко, который переправил мяч в пустые ворота.

Однако на 67-й минуте "Локомотив" сравнял счет благодаря потрясающему голу Антона Миранчука. Хозяева заработали штрафной вблизи ворот "Ростова". Миранчук обводящим стенку ударом отправил мяч в левый угол. Голкипер ростовчан прыгнул, но не смог дотянуться. VAR вступил в игру в самой концовке встречи. На 84-й минуте в штрафной "Локомотива" Ведран Чорлука в борьбе за мяч ударил ногой в живот Романа Еременко.

Изначально эпизод не заметил главный арбитр матча Кирилл Левников, однако о нарушении сообщил один из помощников рефери. Потребовался видеоповтор, после долгого просмотра которого Левников принял вполне справедливое решение назначить пенальти. Одиннадцатиметровый пробил Ивелин Попов. Без шансов для голкипера "Локомотива" – полузащитник "Ростова" развел вратаря и снаряд по разным углам.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Но почти сразу же хозяева вновь сравняли счет. Все началось с выхода Гилерме, который дальним забросом нашел Эдера. Португалец зацепился за мяч, отпасовал на Антона Миранчука, а тот, в свою очередь – на своего брата Алексея. Комбинацию мог бы замкнуть Эдер, который к тому моменту уже прибежал в штрафную. Но его опередил Иван Новосельцев, который пытался прервать пас на португальского форварда и в итоге сам же забил гол в свои ворота.

Таким образом, "Локомотив" почти полностью уравнял шансы обеих команд на выход в финал Кубка России. Но ответная игра – в Ростове. И там железнодорожникам будет гораздо сложнее добыть путевку в заключительную стадию турнира. Хотя, возможно, поможет все та же система VAR. Во всяком случае, так считает Юрий Семин: "Сегодня эта система была против нас, а завтра – за. Боженька все видит – он все отдаст".

Фехретдинов Тимур

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать