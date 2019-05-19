UEFA объявил билетную программу на ЧЕ по футболу 2020 года

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UEFA объявил билетную программу на чемпионат Европы по футболу 2020 года, сообщает пресс-служба ассоциации.

Часть матчей турнира пройдет в том числе в Санкт-Петербурге. Самые дешевые билеты будут стоить 50 евро.

Финальная игра состоится в Лондоне. В 945 евро обойдется самый дорогой билет на нее, дешевле всего будет приобрести билет за 95 евро.

Стоимость билетов на встречи группового этапа, 1/8 финала турнира в Амстердаме, Бильбао, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге варьируется от 50 до 185 евро. Болельщикам предложат рекордные три миллиона билетов.

Первенство пройдет с 12 июня по 12 июля будущего года. Матчи финальной части Евро-2020 состоятся в 12 городах Европы, среди которых есть Санкт-Петербург.

Арена на Крестовском острове станет площадкой для трех игр группового этапа и одной встречи четвертьфинальной стадии турнира. В число городов, принимающих матчи, также вошли Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку.