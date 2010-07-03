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20:55

Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020

власть политика спорт

20:55

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал закон о въезде в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Въезд будет возможен без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров UEFA – на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Зрителям чемпионата предлагается разрешить бесплатно пользоваться в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам UEFA, метро. Это будет возможно с 0:00 дня проведения матча Евро-2020 до 23:59 следующего дня.

Матчи финальной части Евро-2020 состоятся в 12 городах Европы, в числе которых есть Санкт-Петербург. Арена на Крестовском острове станет площадкой для трех игр группового этапа и одной встречи четвертьфинальной стадии турнира. В число городов, принимающих матчи, также вошли Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку.

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