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14 мая, 18:34

Опубликован расширенный состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

спорт

14 мая, 18:34

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Фото: ТАСС/Виталий Невар

Станислав Черчесов назвал расширенный состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Список опубликован на сайте РФС.

В расширенный состав вошли 37 игроков. Среди них шесть вратарей, 13 защитников, 14 полузащитников и четыре нападающих.

Вратари: Александр Беленов ("Уфа"), Сослан Джанаев ("Медзь"), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Сергей Песьяков ("Ростов"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо").

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Вячеслав Караваев ("Витесс"), Максим Беляев ("Арсенал" Тула), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба – "Краснодар"), Михаил Меркулов ("Урал"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов ("Ростов"), Егор Сорокин ("Рубин").

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба - "Арсенал" Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Алексей Ионов ("Ростов"), Алексей Сутормин ("Оренбург"), Антон Швец ("Ахмат"), Магомед Оздоев ("Зенит").

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав").

Окончательный список игроков опубликуют на следующей неделе. Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 30 мая в Новогорске.

Отборочный матч Евро-2020 с Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске на стадионе "Мордовия Арена". Игра с командой Кипра намечена на 11 июня, она пройдет в Нижнем Новгороде.

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