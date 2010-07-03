РФС будет аттестовывать футбольные школы и академии

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Российский футбольный союз будет аттестовать футбольные школы и академии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу РФС Александра Дюкова.

Он отметил, что в ходе заседания был рассмотрен вопрос развития детско-юношеского футбола, отметив, что большинство школ существуют сами по себе и зачастую не имеют квалифицированных работников. При этом он добавил, что такие школы "остаются за чертой мониторинга академий профессиональных клубов".

"Принимая положение об аттестации, мы делаем шаг к созданию региональных центров подготовки специалистов. Задача этих центров в том, чтобы в том регионе, который они представляют, они отвечали за работу, опеку и помощь школам", – добавил Дюков.

Глава РФС также подчеркнул, что для детей в возрасте 16–17 лет необходим турнир, в котором они могли быть получать практику высокого уровня. Он отметил, что в связи с этим было принято решение о создании юношеской футбольной лиги (U-17).

Соревнования в ней будут проводиться на протяжении года в круговом формате. В первом турнире примут участие 12 команд, которые имеют наибольший рейтинг среди школ и академий

