Сборная России одержала крупнейшую победу в своей истории. Это был матч с Сан-Марино

В субботу российская сборная по футболу сыграла в отборочном матче Евро-2020 против Сан-Марино. Команда Станислава Черчесова забила в ворота соперника девять безответных мячей, что стало новым рекордом для наших футболистов. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему Чертаново оказалось круче Сан-Марино, а Дзюба стал круче Аршавина и Карпина.



Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Чтобы воспринимать и разбирать игру с участием сборной Сан-Марино серьезно, нужно быть либо человеком с весьма специфичными футбольными взглядами, либо гражданином Сан-Марино (при всем уважении к этому карликовому, но суверенному государству). Автор данного текста не относится ни к первой, ни ко второй группе, поэтому в обзоре на матч Россия – Сан-Марино не будет аналитики и разбора ошибок. К сожалению (или к счастью), не тот уровень.

Сан-Марино – официально худшая сборная на планете. Во всяком случае, из тех, что играют под эгидой ФИФА. Команда бело-голубых находится на последнем, 211-м месте в рейтинге Международной федерации футбола. Единственная победа в истории Сан-Марино – 1:0 над Лихтенштейном в далеком 2004 году, а последний гол был забит в сентябре 2017-го в ворота Азербайджана в отборочном турнире к ЧМ в России. Ту игру Азербайджан выиграл со счетом 5:1.

Тем не менее с чувством собственного достоинства у санмаринцев все в порядке. Когда в 2016 года Германия разгромила бело-голубых со счетом 8:0, форвард бундестим и мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер заявил, что игры с такими соперниками, как Сан-Марино, "не имеют ничего общего с профессиональным футболом". После этого власти карликового государства потребовали от Немецкого футбольного союза извинений, а пресс-секретарь Олимпийского комитета Сан-Марино Алан Гасперони пошутил про то, что сам Мюллер ушел с поля без забитого мяча.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

И если бы гордость санмаринцев могла превратиться в мастерство, то они наверняка боролись бы за медали как минимум чемпионата Европы. Но, к сожалению, с 1986 года, когда эту сборную официально признала ФИФА, изменилось не слишком много. И красноречивее всего про Сан-Марино выразился нападающий российской сборной и петербургского "Зенита" Артема Дзюба, которого спросили о соперниках по группе I в отборочном этапе Евро-2020: "Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда".

Особенно это было видно сегодня – Дзюба оформил в ворота Сан-Марино покер. Вообще, бело-голубые держались достаточно долго: распечатать ворота санмаринцев сборной России удалось лишь спустя четверть часа. После прострела Александра Головина гол в свои ворота забил защитник Микеле Чеволи. А на 31-й минуте все того же Головина сбили в штрафной. Был назначен пенальти, который реализовал Дзюба. Еще спустя минут забил Федор Кудряшов, который удачно подключился к атаке и замкнул комбинацию.

До перерыва сборная России успела забить еще один гол. Отличился Антон Миранчук, который добил мяч в ворота после удара Марио Фернандеса. Первую половину второго тайма команда Станислава Черчесова играла, что называется, в свое удовольствие. Футболисты сборной России пытались забить с помощью порой даже слишком изящных комбинаций, из-за чего иногда допускали ненужные ошибки в передачах. И до поры до времени Сан-Марино успешно отбивался. Однако затем голы вновь начали залетать один за другим.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

На 73-й минуте Головин организовал очередной гол: Александр прорвался с мячом по правому краю, скинул в центр, где передачу замкнул Дзюба. А спустя две минуты бело-голубые получили еще один пенальти, который снова пробил Артем. На этот раз вратарь парировал удар, но форвард "Зенита" оказался первым на добивании и оформил таким образом хет-трик. Почти тут же голом отметился вышедший на замену Федор Смолов, который через пять минут уже сделал дубль. Точку в матче поставил Дзюба, забивший на 88-й минуте свой четвертый мяч в этом поединке.

Победа над Сан-Марино со счетом 9:0 стала самой крупной в истории российской сборной – даже "Чертаново", с которым футболисты отечественной команды играли в товарищеской встрече на этой неделе, пропустили всего шесть голов. Кроме того, четыре забитых мяча позволили Артему Дзюбе войти в топ-4 лучших бомбардиров нашей национальной команды за всю историю, обойдя Андрея Аршавина и Валерия Карпина. Однако покер в ворота Сан-Марино – это, конечно, хорошо, но будем надеяться, что 11 июня мы увидим не менее зажигательный футбол в матче с Кипром. Потому что это будет куда более серьезный соперник.