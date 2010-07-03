В Мосгордуме поддержали идею установки памятного знака в честь ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям одобрила предложение установить на Никольской улице памятный знак, посвященный чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает Агентство "Москва".

Средства на проектирование и установку памятного знака выделят из столичного бюджета на условиях проведения творческого конкурса. По предварительным подсчетам, на это уйдет 15 миллионов рублей.

Никольская улица стала неофициальным местом сбора болельщиков ЧМ-2018, который прошел в России летом 2018 года. Матчи проходили в 11 российских городах. В Москве игры приняли "Лужники" и "Открытие Арена".

Ранее Сергей Собянин предложил обсудить идею установки на Никольской улице памятного знака в честь ЧМ-2018.