В ФИФА оценили решение о числе участников ЧМ-2022

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Бывший гендиректор оргкомитета по подготовке чемпионата мира 2018 года, член совета ФИФА Алексей Сорокин одобрил решение организации отказаться от увеличения числа участников на мировом первенстве 2022 года в Катаре, передает RT.

По его словам, увеличение команд было бы завязано на логистических вопросах, требующих участия соседних стран. Сорокин предположил, что найти необходимую конфигурацию не получилось.

"Расширение – это комплексное решение, влекущее за собой массу сдвигов в организационном процессе. Это не только большее количество участников, но и увеличение объектов размещения, огромное количество болельщиков", – сказал он, назвав несостоявшееся увеличение команд настоящим вызовом.

Сейчас на чемпионатах мира по футболу выступают 32 команды. ФИФА рассматривала возможность увеличения количества команд до 48. Чемпионат мира в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.