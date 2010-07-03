В ЧМ-2022 в Катаре примут участие 32 команды – FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) сообщила, что число команд-участниц чемпионата мира 2022 года в Катаре не будет увеличено с 32 до 48. Об этом сообщает официальный сайт организации.
FIFA и принимающая сторона после тщательных консультаций сделали вывод, что в нынешних условиях такое предложение реализовано быть не может. FIFA и оргкомитет ЧМ рассматривали возможность провести турнир с участием 48 команд в Катаре при снижении некоторых ключевых требований.
Однако, как отметила федерация, на данной стадии подготовки потребуется больше времени, поэтому решение не может быть принято до крайнего срока.
"Было принято решение отказаться от этого варианта. В чемпионате мира, как и планировалось изначально, сыграют 32 команды", – сказано в сообщении.
Ранее президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что совет федерации одобрил идею увеличения числа участников чемпионата мира в 2022 году. Это будет сделано при условии, если вместе с Катаром матчи турнира примет еще хотя бы одна из соседних стран.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.