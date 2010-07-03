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22 мая, 23:45

В ЧМ-2022 в Катаре примут участие 32 команды – FIFA

спорт

22 мая, 23:45

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Фото: NOUSHAD THEKKAYIL/EPA/TASS

Международная федерация футбола (FIFA) сообщила, что число команд-участниц чемпионата мира 2022 года в Катаре не будет увеличено с 32 до 48. Об этом сообщает официальный сайт организации.

FIFA и принимающая сторона после тщательных консультаций сделали вывод, что в нынешних условиях такое предложение реализовано быть не может. FIFA и оргкомитет ЧМ рассматривали возможность провести турнир с участием 48 команд в Катаре при снижении некоторых ключевых требований.

Однако, как отметила федерация, на данной стадии подготовки потребуется больше времени, поэтому решение не может быть принято до крайнего срока.

"Было принято решение отказаться от этого варианта. В чемпионате мира, как и планировалось изначально, сыграют 32 команды", – сказано в сообщении.

Ранее президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что совет федерации одобрил идею увеличения числа участников чемпионата мира в 2022 году. Это будет сделано при условии, если вместе с Катаром матчи турнира примет еще хотя бы одна из соседних стран.

Чемпионат мира в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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