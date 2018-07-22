Россия поможет Катару в подготовке к ЧМ-2022

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Россия поможет Катару в организации чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом заявил посол России в Катаре Нурмахмад Холов.

"Думаю, что в перспективе работа усилится и будет более точечной, более конкретной по всем этим направлениям, включая участие некоторых наших организаций в части строительства и оборудования стадионов", – отметил он в интервью ТАСС.

Холов также сообщил, что в последний год Россия активно контактировала с Олимпийским комитетом, Комитетом по организации ЧМ-2022 Катара. Также, по его словам, были налажены контакты между МВД России и Катара по тем вопросам, которые касаются обеспечения безопасности массовых мероприятий

Ранее в Москве состоялась официальная церемония, в ходе которой Владимир Путин передал Катару мяч и эстафету проведения ЧМ-2022.

Сообщалось, что число участников мундиалей могут увеличить уже к чемпионату мира в Катаре в 2022-ом году. Ранее это планировалось сделать к 2026-му году.

Предлагается приглашать на турнир не 32 команды как сейчас, а 48. С такой идеей выступает Южноамериканская конфедерация футбола. И ее поддержал президент FIFA Джанни Инфантино, так как считает, что это "хорошо для развития футбола во всем мире".

Впрочем, окончательное решение будет приниматься с учетом мнений всех конфедераций. Некоторые эксперты уверены, что из-за увеличения команд снизится статус и зрелищность турнира.

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов заявил, что в планах российской сборной улучшить результат чемпионата мира 2018 года на футбольном турнире в Катаре в 2022 году. На ЧМ-2018 сборная России впервые за всю историю вышла в 1/4 финала турнира.