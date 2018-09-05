Почему Москва запомнит это лето навсегда

Хоть погода и старается это оспорить, но лето покинуло Москву. Чтобы немного продлить ностальгию, мы попросили представителей московских властей рассказать о самых важных событиях последних трех месяцев (а выдались они по-настоящему насыщенными).

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

ЧМ–2018 и Третьяковка

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы: "Одним из самых яркий событий не только уходящего лета, но и всего года, на мой взгляд, стал чемпионат мира по футболу, который подарил незабываемые эмоции москвичам и гостям столицы. Мы все с нетерпением ждали этого знакового мероприятия, оно прошло на самом высоком уровне. Важно, что теперь всей спортивной инфраструктурой смогут воспользоваться жители города, и, главное, – самые маленькие москвичи.

В культурной жизни столицы важным событием стала масштабная выставка в Третьяковской галерее Василия Верещагина, которую посетили более 300 тысяч человек. У москвичей была уникальная возможность посмотреть работы выдающегося художника-баталиста XIX века, путешественника и этнографа, представленные из разных музеев мира и частных коллекций.

Также впервые, в преддверии выборов мэра Москвы, созданы "дачные" избирательные участки. Всего было образовано 209 экстерриториальных участков в Подмосковье, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Сделано это для удобства москвичей, которые смогут проголосовать по месту своего фактического нахождения, то есть на дачах, уже в это воскресенье, 9 сентября".

Магистраль и международная школа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Жидкин, руководитель департамента развития новых территорий: "Если говорить о лете в целом, то для нас уже шестой год подряд значимым днем является 1 июля. Именно в этот день в 2012 году Москва приросла новыми территориями. Сергей Собянин обязательно или 1 июля, или накануне приезжает в ТиНАО, открывает новые важные для нас объекты: как правило, это дороги. Так было и этим летом: открыта очень важная для ТиНАО магистраль, которая связала между собой Киевское шоссе, город Московский, Калужское шоссе и Южное Бутово.

Также стоит отметить открытие в Летове Международной школы для одаренных и мотивированных детей. Это учебное заведение, на мой взгляд, станет гордостью не только Москвы, но и всей России. Представьте, конкурс – более 20 человек на место!"

МУФ и "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Михаил Швыдкой, художественный руководитель "Театра Мюзикла в Москве": "Это лето в Москве было очень насыщенным, однако можно выделить парочку знаковых событий. Во-первых, конечно, это Московский урбанистический форум, который прошел на очень высоком представительском уровне. Он определил стратегию развития урбанистки в мире, а не только в Москве.

Также открытие парка "Зарядье" – очень важный эпизод для москвичей. Это, может быть, не вполне летнее событие, но факт наличия в столице такого прекрасного места раскрылся во всей мере именно в последние три месяца".

Дни Москвы

Сергей Черемин, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей: "Я хочу рассказать о событиях, посвященных Москве. Этим летом мы провели за рубежом сразу несколько мероприятий, посвященных нашей столице. Дни Москвы во Франции проходили с 11-го по 16 июня сразу в трех городах: Париже, Ницце и Марселе. В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие мемориальной доски Юрию Гагарину на острове Бендор.

С 25-го по 30 июня Дни Москвы проходили в Бельгии, а затем в Люксембурге. Были проведены переговоры с представителями мэрий Льежа, Брюсселя, Антверпена и Люксембурга. Основными темами для обсуждения стали вопросы экономического сотрудничества, развитие "умной" городской инфраструктуры, создание технопарков и технополисов, внедрение современных технологий в социально значимые сферы деятельности".

5G и "Умный город–2030"

Фото% портал мэра и правительства Москвы

Артем Ермолаев, руководитель департамента информационных технологий: "Среди важных событий этого лета я бы отметил запуск в Москве пилотных проектов с использованием технологии 5G. 5 июня мы совместно с одним из операторомв сотовой связи провели прямую трансляцию футбольного матча Россия–Турция в формате VR c использованием сети пятого поколения. Также тестовая зона 5G развернута в Морозовской детской городской клинической больнице, где новые технологии позволяют проводить современные медицинские исследования на расстоянии.

А главным событием конца лета отмечу работу над стратегией "Умный город–2030". Впервые мы обсуждали ее в формате краудсорсинга – более 3,5 тысячи москвичей предложили 2069 идей по улучшению и развитию столицы. Например, создать единую цифровую карту всех коммуникаций и установить датчики, собирающие информацию об износе инфраструктуры. На мой взгляд, краудсорсинг – отличная практика, потому каждый горожанин может помочь столице стать еще умнее".

Безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Черников, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции: "Это лето для Москвы и для всей России особенное. Чемпионат мира по футболу стал, пожалуй, самым масштабным не только спортивным, но туристическим, событийным, культурно-массовым международным праздником, который принимала наша страна и Москва.

В российской столице регулярно проходят масштабные праздники и фестивали, практически нон-стоп, сменяя друг друга в любое время года. Главный экзамен по специфике проведения международных массовых спортивных мероприятий Москва сдала в прошлом, 2017 году, когда мы принимали матчи Кубка конфедераций. Кроме того, в ходе организации учитывался и опыт проведения Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

За весь период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу для обеспечения безопасности и правопорядка в Москве было задействовано более 80 тысяч человек: сотрудники полиции и Росгвардии, частных охранных организаций, курсанты МВД, контролеры-распорядители. Ежедневно и даже ежечасно контролировалась оперативная обстановка в городе и в зависимости от ситуации производилась детальная рекогносцировка нарядов".

День эколога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Антон Кульбачевский, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды: "Среди значимых экологических событий этого лета можно назвать акции, приуроченные к празднику День эколога. В этом году мы провели акцию по сбору пластика совместно с Московским зоопарком и ОНФ, эколого-просветительский марафон "Зеленая неделя", а также наградили детей за лучшие экологические проекты в парке "Сказка".

Конечно, нужно отметить и экологические мероприятия, организованные при участии департамента природопользования в рамках подготовки к ЧМ-2018 – раздельный сбор отходов, установку дополнительных станций мониторинга воздуха возле стадионов. И еще в августе мы запускали рыбу в озера и пруды с целью биологической очистки водоемов".

"Город образования" и настоящее лето

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Антон Молев, председатель комиссии по образованию Мосгордумы: "Среди знаменательных событий лета отмечу мероприятие, которое стоит на грани лета и осени, – форум "Город образования". Это потрясающее по своему масштабу международное образовательное мероприятие. Смело можно сказать: аналогов ему нет в мире. По прошествии двух дней мероприятие посетило более 70 тысяч человек, что потрясающе, потому что образовательные форумы такого количества людей нигде в мире не привлекают.

Ну и наконец, хочется напомнить о прекрасной московской погоде, которая позволила насладиться замечательным городом. Она оказалась превосходным фоном для всех столичных изменений, в которых мы живем сейчас. В Москве этим летом было как никогда хорошо".

Анастасия Павелко, Илья Русаков