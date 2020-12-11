РФС пожизненно отстранил арбитра Матюнина за организацию договорного матча

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пожизненно отстранил арбитра Максима Матюнина от любой связанной с футболом деятельности. Таким образом его наказали за организацию договорного матча, сообщает пресс-служба РФС.

Речь идет о матче 1/32 финала Кубка России между командой "Чайка" из Песчанокопского и "Армавиром", который состоялся 22 августа 2018 года. Результат игры аннулировали, а "Чайке" засчитали техническое поражение.

В прошлом году РФС создал департамент по борьбе с договорными матчами. Он занимается вопросом профилактики и предупреждения договорных матчей и попыток влияния на результат игры. Также новое подразделение фиксирует работу букмекерских компаний и контролирует деятельность субъектов футбольного рынка.