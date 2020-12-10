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Спорт

11:52

Шведского лыжника дисквалифицировали за ставку на собственную гонку

спорт

Фото: ТАСС/Johanna Lundberg/Bildbyran via ZUMA

Шведский лыжник Макс Новак сделал ставку на собственную гонку, за что был дисквалифицирован, сообщает "Газета.ру".

Спортсмен выиграл гонку, однако ставил он на победу соперника Вильяма Поромяа, который финишировал вторым.

"Я играл, не зная, что совершаю ошибку. Ставить на результат собственной гонки никогда не было проблемой в лыжном мире", – прокомментировал инцидент Новак.

Ранее главный тренер футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов был дисквалифицирован на три матча Российской Премьер-лиги. Данное решение было вынесено по итогам игры 16-го тура российского чемпионата, в котором команда Федотова сыграла против "Урала" из Екатеринбурга. Тренер "Сочи" тогда предъявил претензии арбитру и был удален с поля.

Также сообщалось, что бразильский футболист Неймар получил дисквалификацию за потасовку в игре с "Марселем" на два матча чемпионата Франции.

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