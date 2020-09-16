Неймар дисквалифицирован на два матча за потасовку в игре с "Марселем"

Фото: AP/TASS/Michel Euler

Неймар получил дисквалификацию за потасовку в игре с "Марселем". Об этом сообщает пресс-служба французской Лиги 1.

По данным РИА Новости, бразильский футболист пропустит два матча чемпионата Франции.

В воскресенье, 13 сентября, ПСЖ в домашнем матче проиграл Марселю со счетом 0:1. В концовке встречи Неймар устроил потасовку, ударив кулаком по голове защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса. После просмотра VAR рефери показал бразильцу красную карточку.

После матча Неймар обвинил Гонсалеса в оскорблении на почве расизма. Игрок "Марселя" обвинения отверг и посоветовал Неймару научиться проигрывать.

Ранее СМИ сообщали, что Неймару за инцидент в игре с Марселем грозит дисквалификация на семь матчей.