Неймар не перейдет в "Барселону"

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Испанский футбольный клуб "Барселона" отказался от приобретения бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает News.ru.

Французский клуб "ПСЖ", за который выступает футболист, не намерен снижать цену за игрока и просит от каталонцев 175 миллионов долларов. Менеджмент команды также не готов включать в сделку других футболистов.

Неймар покинул "Барселону" ради "ПСЖ" в 2017 году. За его переход команда из Парижа заплатила 222 миллиона евро, что сделало бразильца самым дорогим игроком в истории футбола.

Мотив Неймара связывали с желанием выделяться, а не быть в тени легенды "Барселоны" Лионеля Месси.

Ранее нападающего неоднократно подозревали в подготовке к уходу из "ПСЖ". По мнению многочисленных инсайдеров, игрок осознал свою ошибку и хочет снова присоединиться к "блаугране".

