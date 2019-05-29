Назван самый дорогой футбольный клуб

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Испанский "Реал" возглавил список самых дорогих футбольных клубов мира по версии журнала Forbes. Список опубликован на официальном сайте издания.

Стоимость команды из Мадрида составляет 4,42 миллиарда долларов. По данным источника, испанский футбольный клуб получил 100 миллионов долларов от третьей победы в Лиге чемпионов, который проходил в 2018 году. Отмечается, что клуб планирует подписать контракт с компанией Adidas. Эта сделка может стать самой крупной в мире.

Вторую строчку в списке занял футбольный клуб "Барселона", стоимость команды составляет 4 миллиарда рублей. Следом за ним расположился английский клуб "Манчестер Юнайтед" (3,8 миллиарда долларов), на четвертом месте установилась "Бавария" (3 миллиарда долларов). На пятой строчке оказался английский "Манчестер Сити" (2,69 миллиарда долларов).

В рейтинге также числится английский "Челси", который принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Клуб занимает 32-е место (2,58 миллиарда долларов). Баскетбольный клуб "Бруклин Нэтс", совладельцем которого является бизнесмен Михаил Прохоров, расположился на 37-м месте, его стоимость составляет 2,35 миллиарда долларов.

Самой дорогой спортивной командой является клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на 200 миллионов долларов и оценена в 5 миллиардов долларов. Второе место занимает американская бейсбольная команда "Нью-Йорк Янкиз" (4,6 миллиарда долларов), третье – "Реал" (4,24 миллиарда долларов), "Барселона" и клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк Никс" делят четвертое и пятое места с капитализацией в четыре миллиарда долларов.

В ноябре 2018 года исследовательский центр CIES Football Observatory посчитал, сколько стоят самые дорогие футболисты мира. Лидером рейтинга стал 19-летний нападающий сборной Франции и клуба ПСЖ Килиан Мбаппе (216,5 миллиона евро). Также в тройку самых дорогих игроков вошли англичанин Гарри Кейн из "Тоттенхэма" (197,3 миллиона евро) и одноклубник Мбаппе бразилец Неймар (197 миллионов евро).

