Неймару грозит до семи матчей дисквалификации за потасовку в игре с "Марселем"

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Нападающему ПСЖ Неймару грозит дисквалификация на семь матчей за потасовку во время игры 3-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (0:1), сообщает "Газета.ру".
Бразильский форвард ударил кулаком по голове защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса. После просмотра рефери VAR Неймар получил красную карточку.
После матча бразилец обвинил Гонсалеса в оскорблении на почве расизма. Игрок "Марселя" обвинения отверг и посоветовал Неймару научиться проигрывать.
Ранее стало известно, что партнер Неймара Килиан Мбаппе заразился коронавирусом. 21-летний форвард получил положительный результат теста на коронавирус утром 7 сентября. При этом днем он провел тренировку с партнерами по сборной Франции.
Мбаппе стал седьмым игроком ПСЖ с коронавирусом. Также положительные результаты тестов получили Неймар и Анхель Ди Мария.
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