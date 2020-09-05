Главный тренер "Монако" заразился COVID-19 – СМИ

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Главный тренер французского футбольного клуба "Монако" Нико Ковач заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Lequipe.

Известно, что коронавирус также был выявлен у вратаря команды Бенжамена Леконта.

По данным издания, голкипер Леконт и тренер Ковач не принимали участие в товарищеском матче "Монако" против "Ниццы". В данный момент спортсмен и наставник находятся на самоизоляции.

Ранее "Пари Сен-Жермен" объявил о трех случаях заражения коронавирусной инфекцией в клубе. В частности, COVID-19 был выявлен у Неймара.

10 августа стало известно, что коронавирусом заразились футболисты испанского "Атлетико" – полузащитник Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько. У обоих болезнь протекает бессимптомно, они ушли на самоизоляцию.