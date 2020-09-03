Актер Дуэйн Джонсон переболел коронавирусом

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Фото: EPA/TASS/FELIPE TRUEBA
Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон рассказал о том, что переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".
Джонсон в своем официальном аккаунте в Instagram отметил, что он перенес заболевание вместе со своей семьей.
"Моя жена Лорен, две мои дочери и я сдали положительный тест на COVID-19", – заявил актер.
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Stay disciplined. Boost your immune system. Commit to wellness. Wear your mask. Protect your family. Be strict about having people over your house or gatherings. Stay positive. And care for your fellow human beings. Stay healthy, my friends. DJ 🖤 #controlthecontrollables
Публикация от therock (@therock)
Он признался, что заболевание стало одной из самых сложных вещей, через которую проходила его семья. Джонсон подчеркнул, что в данный момент он и все члены его семьи полностью вылечились от инфекции.
Дуэйн Джонсон начал свой путь в качестве рестлера. В 2002 году он сменил род деятельности, попробовав себя в роли актера.
Свою первую роль Джонсон сыграл в фильме "Царь скорпионов". Позднее он снялся в таких картинах, как "Разлом Сан-Андреас", "Джуманджи: новый уровень", "Второй шанс", "План игры", "Сокровище Амазонки", "Копы в глубоком запасе", "Геракл", а также во франшизе "Форсаж".
Ранее СМИ сообщили, что коронавирус выявили у футболиста ПСЖ Неймара. Инфекцию также обнаружили у полузащитников клуба Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии.
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