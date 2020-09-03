Актер Дуэйн Джонсон переболел коронавирусом

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Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон рассказал о том, что переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".

Джонсон в своем официальном аккаунте в Instagram отметил, что он перенес заболевание вместе со своей семьей.

"Моя жена Лорен, две мои дочери и я сдали положительный тест на COVID-19", – заявил актер.

Он признался, что заболевание стало одной из самых сложных вещей, через которую проходила его семья. Джонсон подчеркнул, что в данный момент он и все члены его семьи полностью вылечились от инфекции.

Дуэйн Джонсон начал свой путь в качестве рестлера. В 2002 году он сменил род деятельности, попробовав себя в роли актера.

Свою первую роль Джонсон сыграл в фильме "Царь скорпионов". Позднее он снялся в таких картинах, как "Разлом Сан-Андреас", "Джуманджи: новый уровень", "Второй шанс", "План игры", "Сокровище Амазонки", "Копы в глубоком запасе", "Геракл", а также во франшизе "Форсаж".

Ранее СМИ сообщили, что коронавирус выявили у футболиста ПСЖ Неймара. Инфекцию также обнаружили у полузащитников клуба Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии.