Самый дорогой футболист мира заразился коронавирусом

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Форвард ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе заразился коронавирусом. Об этом говорится на сайте французской федерации футбола.

21-летний форвард сдал положительный тест на коронавирус утром 7 сентября. При этом днем он провел тренировку с партнерами по национальной команде, не зная результата.

Отмечается, что нападающий уже покинул расположение сборной и не примет участие в матче Лиги наций с Хорватией.

Мбаппе стал седьмым игроком ПСЖ с коронавирусом. До этого положительные тесты сдали Неймар и Анхель Ди Мария.

По версии портала Transfermarkt.de, Мбаппе – самый дорогой футболист в мире. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.