Пловец Чупков заявил о скором завершении спортивной карьеры

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Российский пловец Антон Чупков заявил о скором завершении спортивной карьеры. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что спортсмен является чемпионом мира на дистанции 200 метров брассом. При этом в четверг, 29 июля, на Олимпиаде в Токио Чупков пришел к финишу четвертым.

После заплыва спортсмен заявил, что это было одно из его последних выступлений на международных соревнованиях.

"Чемпионат мира не в планах, Олимпиада в Париже тоже", – подчеркнул Чупков.

Ранее двукратная чемпионка мира в фехтовании на шпагах, призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Виолетта Колобова объявила о решении приостановить спортивную карьеру после выступления на Олимпийском турнире в Токио.

Спортсменка отметила, что чувствует недостаток соревновательной практики.