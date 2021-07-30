Россиянка Елена Осипова завоевала серебро в стрельбе из лука

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Россиянка Елена Осипова завоевала серебряную медаль в стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио.

Осипова уступила Ан Сан из Южной Кореи со счетом 5:6 в финале турнира в личном зачете. Бронзовую медаль завоевала итальянка Лучилла Боари.

Это стала 32-я медаль команды ОКР на Играх в Токио.

В полуфинале россиянка одержала победу над итальянкой Лучиллой Боари со счетом 6:0.

До этого 28-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль в командном турнире.

Ранее российский боксер Имам Хатаев вышел в полуфинал олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 81 килограмма, также гарантировав сборной ОКР как минимум бронзовую медаль.

В бою 1/4 финала Хатаев смог одолеть Газимагомеда Джалидова, представляющего на турнире Испанию.