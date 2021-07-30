Лучница Осипова вышла в финал одиночных соревнований на ОИ

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Российская лучница Елена Осипова вышла в финал одиночных соревнований на Олимпийских играх в Токио.

В полуфинале она одержала победу над итальянкой Лучиллой Боари со счетом 6:0. Таким образом, команде из России гарантировано как минимум серебро Олимпиады.

В финале Осипова встретится с лидером мирового рейтинга Ан Сан из Южной Кореи.

До этого 28-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль в командном турнире.

Ранее российский боксер Имам Хатаев вышел в полуфинал олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 81 килограмма, также гарантировав сборной ОКР как минимум бронзовую медаль.

В бою 1/4 финала Хатаев смог одолеть Газимагомеда Джалидова, представляющего на турнире Испанию.