Дзюдоист Башаев завоевал бронзу Олимпиады в весовой категории свыше 100 кг

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории свыше 100 килограммов.

В схватке за бронзу он победил украинца Якова Хаммо. Таким образом, спортсмен принес команде из России 33-ю медаль на Играх в Токио.

Делегация ОКР занимает четвертое место в медальном зачете, имея в активе 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых наград.

Ранее российский боксер Имам Хатаев вышел в полуфинал олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 81 килограмма, также гарантировав делегации ОКР как минимум бронзовую медаль.

В бою 1/4 финала Хатаев смог одолеть Газимагомеда Джалидова, представляющего на турнире Испанию.