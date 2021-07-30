Российские шпажисты взяли серебро в командном турнире ОИ

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Российские спортсмены завоевали серебро в командном турнире по фехтованию на шпагах на летних Олимпийских играх в Токио.

Шпажисты Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков уступили японцам со счетом 36:45.

Таким образом, они принесли делегации спортсменов ОКР 34-ю медаль. Сейчас на ее счету 14 серебряных, 10 бронзовых и 10 золотых наград.

Ранее серебро принесла лучница Елена Осипова. В финале она уступила представительнице Южной Кореи спортсменке Ан Сан со счетом 5:6.

