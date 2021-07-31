Российские саблистки вышли в финал олимпийского командного турнира

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские саблистки вышли в финал командного турнира по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио. В полуфинале российские спортсменки, посеянные на турнире под первым номером, одержали победу над командой Южной Кореи со счетом 45:26.

Делегацию спортсменов ОКР представляют Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева (запасная). В финале они встретятся с командой Франции.

Ранее российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире по фехтованию на Олимпийских играх в Токио, одолев в финале другую россиянку – Софью Великую. Решающий поединок завершился со счетом 15:11.