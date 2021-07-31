Посол РФ в США назвал голословными публикации американских СМИ о допинге спортсменов ОКР

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Россия считает голословными спекуляциями публикации американских СМИ о якобы употреблении допинга спортсменами ОКР. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как сообщается на официальной странице диппредставительства РФ в Facebook, подобные публикации в американских СМИ вызывают недоумение.

"По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов", – подчеркнул Антонов.

Он отметил, что российские атлеты завоевывают призовые медали на Олимпиаде в Токио в честной борьбе.

"Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции", – выразил мнение посол.

Он добавил, что такой подход не соответствует духу олимпийского движения.

В пятницу россиянин Евгений Рылов взял золото в плавании на дистанции 200 метров на спине на Олимпийских играх – 2020. Серебро досталось американскому пловцу Райану Мерфи, который после соревнований заявил, что борьба была нечестной, а российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде из-за допингового скандала.

Между тем председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин в беседе с RT заявил, что высказывание американского спортсмена не делает ему чести. По словам парламентария, нужно стараться соревноваться честно, а не винить третьи стороны, тем самым политизируя спорт.

В свою очередь, в Кремле призвали российских атлетов не обращать внимания на выпады в их адрес. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спортсменам стоит сконцентрироваться на получении медалей.