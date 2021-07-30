Пловец Рылов ответил на слова американца Мерфи о "нечистом" заплыве

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Российский пловец Евгений Рылов заявил, что никогда не принимал допинг. Так он отреагировал на высказывание американского спортсмена Райана Мерфи, предположившего, что состоявшийся 30 июля заплыв на дистанции 200 метров на спине мог быть "нечистым", сообщает газета "Известия".

"Никогда ничего не принимал, я заполняю систему Адамс, никогда бы не простил себе, если бы что-либо принимал. Райан имеет полное право так думать. Как есть, так есть. Но мы живем здесь и сейчас. Открыто мне он ничего не предъявил, я против ничего не имею", – сказал Рылов.

Он добавил, что пообщался с американцем и не имеет к нему претензий.

Мерфи заявил, что его слова о "нечистом заплыве" не должны звучать как обвинения. Он поздравил призеров заплыва, назвав их талантливыми пловцами.

Россиянин завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд. По итогу соревнований он показал результат 1.53,27.

Мерфи занял второе место с результатом 1.54,15, а бронза досталась британскому спортсмену Люку Гринбанку с показателем 1.54,72.

Ранее исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов заявил, что Рылов, завоевавший на Олимпиаде в Токио две золотые медали, был абсолютно чист перед соревнованиями, это подтверждают результаты нескольких проверок.

Также он подчеркнул, что агентство не несет ответственности за вещества, которые употребляют спортсмены после совершения отбора проб.

Телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Мерфи, который обвинил Рылова в нечестной борьбе, а также заявил, что российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде из-за допингового скандала. Журналист назвал слова американца свинством и примером непорядочного поведения.

Для Рылова золотая медаль на текущих Играх стала второй. Ранее он побеждал в плавании на дистанции 100 метров на спине. Рылов преодолел дистанцию за 51,98 секунды. Таким образом, россиянин установил рекорд Европы.