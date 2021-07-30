Пловец Рылов ответил на слова американца Мерфи о "нечистом" заплыве

Фото: HOW HWEE YOUNG/EPA/ТАСС
Российский пловец Евгений Рылов заявил, что никогда не принимал допинг. Так он отреагировал на высказывание американского спортсмена Райана Мерфи, предположившего, что состоявшийся 30 июля заплыв на дистанции 200 метров на спине мог быть "нечистым", сообщает газета "Известия".
"Никогда ничего не принимал, я заполняю систему Адамс, никогда бы не простил себе, если бы что-либо принимал. Райан имеет полное право так думать. Как есть, так есть. Но мы живем здесь и сейчас. Открыто мне он ничего не предъявил, я против ничего не имею", – сказал Рылов.
Он добавил, что пообщался с американцем и не имеет к нему претензий.
Мерфи заявил, что его слова о "нечистом заплыве" не должны звучать как обвинения. Он поздравил призеров заплыва, назвав их талантливыми пловцами.
Россиянин завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд. По итогу соревнований он показал результат 1.53,27.
Мерфи занял второе место с результатом 1.54,15, а бронза досталась британскому спортсмену Люку Гринбанку с показателем 1.54,72.
Ранее исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов заявил, что Рылов, завоевавший на Олимпиаде в Токио две золотые медали, был абсолютно чист перед соревнованиями, это подтверждают результаты нескольких проверок.
Также он подчеркнул, что агентство не несет ответственности за вещества, которые употребляют спортсмены после совершения отбора проб.
Телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Мерфи, который обвинил Рылова в нечестной борьбе, а также заявил, что российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде из-за допингового скандала. Журналист назвал слова американца свинством и примером непорядочного поведения.
Для Рылова золотая медаль на текущих Играх стала второй. Ранее он побеждал в плавании на дистанции 100 метров на спине. Рылов преодолел дистанцию за 51,98 секунды. Таким образом, россиянин установил рекорд Европы.
Пловец Рылов выиграл золото на дистанции 200 метров на спине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: