Теннисист Медведев объяснил свою острую реакцию на вопрос журналиста

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Российский теннисист Даниил Медведев объяснил свою острую реакцию на слова иностранного журналиста об отечественных спортсменах, отметив, что его раздражение было вызвано явной непрофессиональностью заданного вопроса. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Медведев резко отреагировал на провокационную реплику чилийского журналиста, сказанную на послематчевой пресс-конференции на Олимпиаде в Токио. Представитель СМИ назвал российских спортсменов "читерами", а Медведев в свою очередь потребовал выгнать журналиста из микст-зоны.

"Я полностью согласен, что, может быть, это был вопрос перевода, но я его дважды переспросил. Мне тысячу вопросов задавали, пару раз я говорил, что вопрос не лучший, но все равно отвечал. А это был непрофессиональный вопрос. Для меня было бы непрофессионально разбить ракетку после поражения, но я ответил бы за это. Его вопрос был непрофессиональным, и он должен за это отвечать", – заявил теннисист.

Также Медведев признался, что поражение в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио от испанца Пабло Карреньо-Бусты серьезно его расстроило, поскольку он впервые почувствовал, что играет не за себя, а за страну.

"Очень расстроен, это был первый турнир, где я почувствовал, что играю не за себя, а за страну. Втройне обидно и стыдно, что не получилось в каком-то смысле показать не уровень игры, а уровень результата, на который я был способен. Придется переключиться и думать о [следующем турнире в] Канаде, что еще делать. Я был на 100 процентов готов, ничего не болело, во втором сете чувствовал себя еще лучше, чем в первом", – сказал Медведев.

29 июля Даниил Медведев уступил в четвертьфинале Олимпиады испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Матч, длившийся 1 час 42 минуты, окончился со счетом 2:6, 6:7 (5:7).

Борьбу на турнире продолжает другой россиянин – Карен Хачанов, вышедший в полуфинал олимпийского турнира после победы над французом Уго Умбером. В 1/2 финала ему предстоит встретится с Карреньо-Бустой.