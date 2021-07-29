Теннисист Медведев объяснил свою острую реакцию на вопрос журналиста

Фото: ТАСС/Dai Tianfang/imago images/Xinhua
Российский теннисист Даниил Медведев объяснил свою острую реакцию на слова иностранного журналиста об отечественных спортсменах, отметив, что его раздражение было вызвано явной непрофессиональностью заданного вопроса. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне Медведев резко отреагировал на провокационную реплику чилийского журналиста, сказанную на послематчевой пресс-конференции на Олимпиаде в Токио. Представитель СМИ назвал российских спортсменов "читерами", а Медведев в свою очередь потребовал выгнать журналиста из микст-зоны.
"Я полностью согласен, что, может быть, это был вопрос перевода, но я его дважды переспросил. Мне тысячу вопросов задавали, пару раз я говорил, что вопрос не лучший, но все равно отвечал. А это был непрофессиональный вопрос. Для меня было бы непрофессионально разбить ракетку после поражения, но я ответил бы за это. Его вопрос был непрофессиональным, и он должен за это отвечать", – заявил теннисист.
Также Медведев признался, что поражение в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио от испанца Пабло Карреньо-Бусты серьезно его расстроило, поскольку он впервые почувствовал, что играет не за себя, а за страну.
"Очень расстроен, это был первый турнир, где я почувствовал, что играю не за себя, а за страну. Втройне обидно и стыдно, что не получилось в каком-то смысле показать не уровень игры, а уровень результата, на который я был способен. Придется переключиться и думать о [следующем турнире в] Канаде, что еще делать. Я был на 100 процентов готов, ничего не болело, во втором сете чувствовал себя еще лучше, чем в первом", – сказал Медведев.
29 июля Даниил Медведев уступил в четвертьфинале Олимпиады испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Матч, длившийся 1 час 42 минуты, окончился со счетом 2:6, 6:7 (5:7).
Борьбу на турнире продолжает другой россиянин – Карен Хачанов, вышедший в полуфинал олимпийского турнира после победы над французом Уго Умбером. В 1/2 финала ему предстоит встретится с Карреньо-Бустой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: