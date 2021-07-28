Теннисист Медведев потребовал выгнать журналиста из микст-зоны на Олимпиаде

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Российский теннисист Даниил Медведев резко отреагировал на провокационную реплику иностранного журналиста на послематчевой пресс-конференции по итогам игры третьего круга олимпийского турнира в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Задавая вопрос Медведеву, журналист назвал российских спортсменов "читерами", чем вызвал острую реакцию со стороны теннисиста.

"Я впервые в жизни не отвечу на вопрос журналиста и требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел", – заявил Медведев.

В среду, 28 июля, Медведев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио в одиночном разряде, одержав в 1/8 финала победу над итальянцем Фабио Фоньини. Игра завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером.

В четвертьфинале российскому теннисисту предстоит встретиться с шестым номером посева – испанцем Пабло Карреньо Бустой.