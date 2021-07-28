Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио

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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио в одиночном разряде, одержав в 1/8 финала победу над итальянцем Фабио Фоньини.

Игра завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Фоньини имел 15-й номер посева. Матч продолжался 2 часа 25 минут и прерывался на паузу, во время которой Медведеву оказали медицинскую помощь.

В четвертьфинале российскому теннисисту предстоит встретиться с шестым номером посева – испанцем Пабло Карреньо Бустой.

Ранее российские пловцы завоевали серебряные медали по итогам эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио. Делегацию спортсменов ОКР в этом соревновании представляли Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Россиянам удалось преодолеть дистанцию за 7 минут и 1,81 секунды.