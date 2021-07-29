Теннисист Хачанов вышел в полуфинал Олимпиады, где может сыграть с Медведевым

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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал олимпийского турнира в Токио, победив в 1/4 финала француза Уго Умбера. Об этом сообщает "Газета.ру".

Матч, который продолжался 2 часа 34 минуты, завершился со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в пользу россиянина. Хачанов допустил три двойные ошибки и смог реализовать один из 11 брейк-пойнтов. Умбер совершил 10 эйсов, семь двойных ошибок и реализовал единственный брейк.

В 1/2 финала Хачанову предстоит сыграть с победителем четвертьфинального противостояния между испанцем Пабло Карреньо-Бустой и российским теннисистом Даниилом Медведевым.

В среду, 28 июля, Медведев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио в одиночном разряде, обыграв в матче 1/8 финала итальянца Фабио Фоньини.

Игра завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером.