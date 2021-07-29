Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале Олимпиады в Токио

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Российский теннисист Даниил Медведев уступил в четвертьфинале Олимпиады испанцу Пабло Карреньо-Бусте.
Матч, длившийся 1 час 42 минуты, окончился со счетом 2:6, 6:7 (5:7).
Ранее Медведев резко отреагировал на провокационную реплику иностранного журналиста на послематчевой пресс-конференции по итогам игры третьего круга олимпийского турнира в Токио. Спортсмен потребовал выгнать сотрудника СМИ из микст-зоны.
В Кремле прокомментировали сложившуюся ситуацию. Дмитрий Песков заявил, что на вопрос журналиста, назвавшего российских спортсменов "читерами", Медведев отреагировал достойно.