В Кремле отреагировали на провокационный вопрос теннисисту Медведеву на Играх

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На вопрос чилийского журналиста, назвавшего российских спортсменов "читерами", теннисист Даниил Медведев отреагировал достойно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вопрос, сопоставимый с оскорблением. Медведев ответил достойно", – цитирует Пескова "РБК-Спорт".

Ранее российский теннисист резко отреагировал на провокационную реплику иностранного журналиста на послематчевой пресс-конференции по итогам игры третьего круга олимпийского турнира в Токио. Спортсмен потребовал выгнать сотрудника СМИ из микст-зоны.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне выступают на Олимпиаде как ROC (Russian Olympic Committee).

Вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

