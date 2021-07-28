В Госдуме призвали отстранить журналиста за провокацию теннисиста Медведева

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Депутаты Госдумы прокомментировали провокации на Олимпийских играх в Токио в адрес теннисиста Даниила Медведева.

Ранее журналист в разговоре с Медведевым назвал российских спортсменов "читерами", чем вызвал острую реакцию со стороны теннисиста. Россиянин потребовал убрать представителя СМИ из микст-зоны на Олимпиаде.

Так, член комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в разговоре с RT подчеркнул, что Медведев заступился не только за себя, но и за всех участвующих в Играх российских спортсменов.

Политик предположил, что сотрудник СМИ задал вопрос не по своей инициативе или, не думая, взял информацию из "странных" изданий. Свищев выразил надежду, что корреспондент будет лишен аккредитации, так как из-за его действий могут пострадать и другие участники соревнований.

Схожим мнением поделился и депутат Госдумы Игорь Лебедев. Он отметил, что журналисту не достает воспитания и уважения к одному из ключевых спортивных событий в мире.

"Подобное хамское поведение журналиста говорит о его невоспитанности, необразованности и неуважительном отношении к великому событию мирового уровня – Олимпийским играм", – сказал Лебедев в беседе с Sport24.

Он добавил, что воспринимать провокации следует спокойно, так как их главная цель – вывести из равновесия. Депутат обратил внимание на корректную реакцию Медведева на подобные выпады и заметил, что другие журналисты не поддержали коллегу.

"Конечно, он сейчас попытается написать гневную статью о наших спортсменах и наших победах, но в целом мы видим, что остальная часть мирового сообщества придерживается другой точки зрения", – произнес Лебедев, добавив, что провокаторы всегда существовали и никуда не денутся.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ITF, у федерации нет полномочий лишать журналистов аккредитации.

"Журналисты имеют право спрашивать что угодно. Возможно, следует это спросить у МОК", – добавили в ITF.

В среду, 28 июля, Медведев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио в одиночном разряде, обыграв в матче 1/8 финала итальянца Фабио Фоньини. Игра завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером.

В четвертьфинале российскому теннисисту предстоит встретиться с шестым номером посева – испанцем Пабло Карреньо Бустой.

