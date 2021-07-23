Политолог прокомментировал ситуацию с Крымом в составе Украины на сайте Олимпиады

Фото: olympics.com
Крым мог быть намеренно включен в состав Украины на сайте Олимпийских игр, чтобы избежать возможного скандала, инициированного Киевом и западными странами, считает политолог Иван Мезюхо. Таким мнением он поделился с RT.
"Я уверен в том, что изначально никакой ошибки не было. Крым был справедливо обозначен территорией Российской Федерации. Международный олимпийский комитет пошел на поводу у Украины, чтобы не провоцировать очередной скандал, который мог бы быть инициирован Киевом и западным блоком государств", – предположил он.
Политолог подчеркнул, что Киев всегда болезненно реагирует, когда Крым изображают в составе России. Он также добавил, что украинские власти, каждый раз реагируя на подобные изображения, "только популяризируют" идею о том, что Крым является частью России.
Изначально на карте, размещенной на сайте Олимпиады, Крым обозначили в составе России, отделив его границей от Украины. Однако позже это исправили. В МОК инцидент назвали "досадной ошибкой провайдера".
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