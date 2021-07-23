В МОК объяснили, почему Крым был в составе России на сайте Олимпийских игр

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В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему Крым на официальном сайте Олимпийских игр – 2020 в Токио сперва обозначили частью России, отделив его границей от Украины, а затем "сделали" украинским, убрав соответствующую линию. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель пресс-службы МОК назвал инцидент досадной ошибкой провайдера. Он подчеркнул, что ее немедленно исправили, как только о ней стало известно.

На официальном сайте Олимпийских игр в Токио Украину на карте отделили от Крыма. МИД Украины поручил посольству Украины в Японии разобраться в этой ситуации.

В Токио стартовали первые соревнования летней Олимпиады. При этом официальное открытие турнира состоится только 23 июля.

Между тем генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто допустил возможность отмены турнира, если среди участников состязаний случится всплеск случаев COVID-19.