Сайт Олимпиады на карте отделил Украину границей от Крыма

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На официальном сайте Олимпийских игр в Токио Украину на карте отделили от Крыма. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"МИД поручил посольству Украины в Японии разобраться в этой ситуации", – отметил он.

В Японии стартовали первые соревнования летней Олимпиады. При этом официальное открытие турнира состоится только 23 июля.

Между тем генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто допустил возможность отмены турнира, если среди участников состязаний случится всплеск случаев COVID-19.