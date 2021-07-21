Сборная Гвинеи отказалась от участия в Олимпиаде в Токио из-за COVID-19

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Сборная Гвинеи отказалась от участия в Олимпиаде в Токио из-за ситуации с коронавирусом, заявил министр спорта страны Санусси Соу. Об этом сообщает France Presse.

"В связи с ростом числа заражений COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило отменить участие Гвинеи в играх в Токио", – сказал министр.

Гвинею на Олимпийских играх должны были представить пять спортсменов. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Как сообщалось, только на 26 соревнованиях Олимпийских игр смогут присутствовать зрители. Остальные 724 состязания пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса.