Российский пловец Илья Бородин пропустит Олимпиаду из-за коронавируса

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Чемпион Европы по плаванию россиянин Илья Бородин не сможет участвовать в Олимпийских играх в Токио из-за выявленной у него коронавирусной инфекции. Об этом РИА Новости рассказал первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко.
Уточняется, что спортсмен сдал положительный тест на сборе во Владивостоке. Он должен был стартовать в Токио на дистанциях 200 и 400 метров комплексом.
"К сожалению, из-за положительного теста Илья Бородин не примет участие в Олимпийских играх. Второй тест перед вылетом показал наличие коронавируса", – сказал собеседник агентства.
Авдиенко добавил, что Бородин – один из самых дисциплинированных спортсменов, он соблюдал все меры предосторожности, однако все равно заразился. Он болеет бессимптомно и сейчас находится на изоляции.
Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания уточнил, что у остальных спортсменов тесты отрицательные. Команда вылетит в Токио 22 июля.
Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля, а завершатся 8 августа. Вместе с тем генеральный директор оргкомитета Игр Тосиро Муто не исключает вероятность отмены турнира.
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