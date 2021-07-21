От Олимпиады в Токио впервые отстранили заболевшую COVID-19 спортсменку

12:30
Первое коронавирусное отстранение зафиксировано на Олимпиаде в Токио среди спортсменов. Положительный тест на COVID-19 сдала чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре. Об этом сообщили представители сборной страны.
Она не сможет принять участие в соревнованиях. Впереди ее ждет 10-дневный карантин, а турнир по тхэквондо пройдет с 24 по 27 июля.
Известно, что Агирре прилетела в Токио из Узбекистана, при этом несколько дней назад ее тесты были отрицательными.
Спортсмены регулярно сдают анализы, перемещения внутри олимпийской деревни строго ограничены. Всего с 1 июля зафиксировали 81 случай заражения коронавирусом среди людей, которые имеют отношение к организации Олимпиады.
Тем временем атлеты продолжают прибывать в Токио. О том, как обстоит ситуация с акклиматизацией, рассказала капитан женской сборной по водному поло Екатерина Прокофьева. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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