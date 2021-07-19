Алексей Березуцкий занял пост тренера футбольного клуба ЦСКА

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Алексей Березуцкий занял пост главного тренера футбольного клуба ЦСКА. Специалиста официально утвердили в должности, передает РИА Новости.

С 15 июня Березуцкий работал с командой в качестве исполняющего обязанности. В таком статусе он находился после отставки предыдущего тренера – также бывшего игрока команды – Ивицы Олича. Хорватский специалист проработал в ЦСКА менее трех месяцев.

Алексей Березуцкий выступал за ЦСКА на позиции защитника с 2001 по 2018 год. С 2020 года он работал в должности заместителя гендиректора клуба, в январе 2021 года специалист вошел в тренерский штаб главной команды.

Ранее в июле Российский футбольный союз (РФС) утвердил список лучших игроков минувшего сезона Российской Премьер-лиги. В число 33 спортсменов вошли четверо игроков ЦСКА: вратарь Игорь Акинфеев, защитник Марио Фернандес, а также полузащитники Никола Влашич и Чидера Эджуке.