Экс-игрок ЦСКА назвал большую проблему российского футбола

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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик обозначил большую проблему российского футбола. Об этом он рассказал в интервью порталу Sport24.

Спортсмен подчеркнул, что в России есть хорошие футболисты, однако указал на "большую проблему"

"Но есть большая проблема: российские игроки пробиваются из маленьких клубов в топы, такие как "Спартак", "Зенит" или ЦСКА, останавливаются и проводят там всю карьеру", – сказал Ярошик.

Он выразил мнение, что после нескольких сезонов в России футболисту стоит уезжать играть за границу. Это поможет сборной РФ стать сильнее, заверил игрок.

"Из этой сборной не могу никого выделить как кандидатов на переход в Европу. На Евро сборная России играла невразумительно", – подвел итог Ярошик.

21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова не смогли пробиться в плей-офф и закончили выступление на турнире.

Владимир Путин во время ежегодной прямой линии прокомментировал выступления сборных России по футболу и хоккею на крупных чемпионатах. Глава государства отметил, что поражения команд показали необходимость изменений, в том числе и в кадровой составляющей.

8 июля Станислав Черчесов оставил пост главного тренера сборной России по футболу. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков уведомил, что организация начнет искать ему замену.