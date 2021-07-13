Экс-игрок ЦСКА назвал большую проблему российского футбола

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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик обозначил большую проблему российского футбола. Об этом он рассказал в интервью порталу Sport24.
Спортсмен подчеркнул, что в России есть хорошие футболисты, однако указал на "большую проблему"
"Но есть большая проблема: российские игроки пробиваются из маленьких клубов в топы, такие как "Спартак", "Зенит" или ЦСКА, останавливаются и проводят там всю карьеру", – сказал Ярошик.
Он выразил мнение, что после нескольких сезонов в России футболисту стоит уезжать играть за границу. Это поможет сборной РФ стать сильнее, заверил игрок.
"Из этой сборной не могу никого выделить как кандидатов на переход в Европу. На Евро сборная России играла невразумительно", – подвел итог Ярошик.
21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова не смогли пробиться в плей-офф и закончили выступление на турнире.
Владимир Путин во время ежегодной прямой линии прокомментировал выступления сборных России по футболу и хоккею на крупных чемпионатах. Глава государства отметил, что поражения команд показали необходимость изменений, в том числе и в кадровой составляющей.
8 июля Станислав Черчесов оставил пост главного тренера сборной России по футболу. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков уведомил, что организация начнет искать ему замену.
Черчесов покинул пост тренера сборной России по футболу
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