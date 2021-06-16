Олич назвал причины ухода с поста главного тренера ЦСКА

Фото: ТАСС/Денис Тырин
Бывший главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Ивица Олич назвал причины ухода с должности. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Хорватский специалист покинул пост главного тренера ЦСКА накануне. Как уточнялось в заявлении пресс-службы команды, стороны обоюдно приняли решение прекратить сотрудничество.
Сообщалось также, что исполнять обязанности наставника ЦСКА будет Алексей Березуцкий.
В своем заявлении Олич отметил, что решение об уходе с поста главного тренера было принято после встречи с руководством клуба.
"Главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды", – пояснил Олич.
Хорватский специалист подчеркнул, что с энтузиазмом ждал начала нового сезона. Он поблагодарил клуб и болельщиков за отличные впечатления.
"Желаю всем в ПФК ЦСКА и всем армейским болельщикам здоровья, счастья и успехов в будущем", – заключил Олич.
Олич занял пост главного тренера ЦСКА в марте 2021 года. Хорват сменил белорусского специалиста Виктора Гончаренко.
В качестве футболиста Олич выступал за "армейцев" с 2003 по 2006 год. До этого он работал помощником главного тренера сборной Хорватии по футболу.
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