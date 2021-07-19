Автор музыки для церемонии открытия Олимпиады в Токио уволился из-за скандала

20:44
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Автор музыки для церемонии открытия Олимпийских игр в Токио Кэйго Оямада подал заявление об увольнении в связи со скандалом, связанным с его участием в издевательствах над одноклассниками в школьные годы. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Я сделаю предложение об отставке всем членам организационного комитета. Благодарю за выраженные рекомендации и мнения и хотел бы отразить их в будущем поведении и образе мышления", – заявил композитор.
Причиной скандала стало появление в интернете интервью Оямады 1994 и 1995 годов, в которых он рассказал, что в школьные годы издевался над сверстниками с особенностями развития. В частности, музыкант описал, как однажды надел на голову одноклассника картонную коробку, накрошил внутрь мел, завернул в матрас и бил его ногами, а после заставлял есть собственные экскременты.
Интервью Оямады получило широкий общественный резонанс и вызвало возмущение жителей Японии, которые потребовали, чтобы он покинул команду по подготовке церемонии открытия Олимпиады.
Сам композитор уже извинился за поступки, которые совершил в подростковом возрасте.
Ранее сообщалось, что соревнования по гребле на летних Олимпийских играх в Токио могут не состояться из-за нашествия устриц. Моллюски прикрепляются к поплавкам в Токийском заливе, которые были размещены для поддержания спокойной водной глади. Из-за налипших раковин поплавки начали тонуть.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. При этом только 26 соревнований состоятся в присутствии зрителей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: