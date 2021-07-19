Автор музыки для церемонии открытия Олимпиады в Токио уволился из-за скандала

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Автор музыки для церемонии открытия Олимпийских игр в Токио Кэйго Оямада подал заявление об увольнении в связи со скандалом, связанным с его участием в издевательствах над одноклассниками в школьные годы. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я сделаю предложение об отставке всем членам организационного комитета. Благодарю за выраженные рекомендации и мнения и хотел бы отразить их в будущем поведении и образе мышления", – заявил композитор.

Причиной скандала стало появление в интернете интервью Оямады 1994 и 1995 годов, в которых он рассказал, что в школьные годы издевался над сверстниками с особенностями развития. В частности, музыкант описал, как однажды надел на голову одноклассника картонную коробку, накрошил внутрь мел, завернул в матрас и бил его ногами, а после заставлял есть собственные экскременты.

Интервью Оямады получило широкий общественный резонанс и вызвало возмущение жителей Японии, которые потребовали, чтобы он покинул команду по подготовке церемонии открытия Олимпиады.

Сам композитор уже извинился за поступки, которые совершил в подростковом возрасте.

Ранее сообщалось, что соревнования по гребле на летних Олимпийских играх в Токио могут не состояться из-за нашествия устриц. Моллюски прикрепляются к поплавкам в Токийском заливе, которые были размещены для поддержания спокойной водной глади. Из-за налипших раковин поплавки начали тонуть.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. При этом только 26 соревнований состоятся в присутствии зрителей.