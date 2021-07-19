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В мире

19:58

В Федерации гребного спорта России прокомментировали нашествие устриц в Токио

спорт за рубежом

Фото: ТАСС/DPA/Mohssen Assanimoghaddam

Российские спортсмены не имеют информации об угрозе проведения соревнований по гребле на Олимпиаде в Токио из-за нашествия устриц, заявил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Такой информации у меня нет, в нашей команде об этом никто не знает. Сегодня я общался с командой, с ребятами, которые сейчас находятся в Токио. Все проходит в штатном режиме, сегодня у наших ребят была тренировка", – сказал он.

По словам Свирина, российских спортсменов никто не предупреждал о каких-либо проблемах.

"Если бы случилось что-то серьезное или помешало соревнованиям, мы бы были в курсе", – добавил он.

Ранее сообщалось, что соревнования по гребле на летних Олимпийских играх в Токио могут не состояться из-за нашествия устриц. Моллюски прикрепляются к поплавкам в Токийском заливе, которые были размещены для поддержания спокойной водной глади. Из-за налипших раковин поплавки начали тонуть.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. При этом только 26 соревнований состоятся в присутствии зрителей.

На трассе для соревнований по гребле в Токио собрали 14 тонн устриц

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