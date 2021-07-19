В ОКР оценили условия для российских спортсменов в Олимпийской деревне в Токио

17:17
Фото: AP Photo/Charlie Riedel
Пресс-атташе Олимпийского комитета РФ Константин Выборнов рассказал, что российские спортсмены проживают в хороших условиях в Токио. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Нынешние условия проживания наших спортсменов во многих компонентах не сравнимы ни с одной из летних Олимпиад за последние десятилетия. Отличаются в лучшую сторону. Могу сказать об этом с уверенностью, потому что побывал на многих Играх и видел различные варианты", – сказал он.
По словам Выборнова, в этом его поддерживают и сами спортсмены, которые положительно отзываются об условиях в деревне. Он также добавил, что по всем требованиям атлетов оргкомитет турнира идет навстречу.
"Отдельные проблемы если и возникают, то их причины оперативно устраняются нашими сотрудниками штаба делегации и представителями оргкомитета, который, я считаю, проделывает большую и качественную работу по обеспечению комфорта гостей", – рассказал пресс-атташе.
Ранее сообщалось, что спортсмены раскритиковали Олимпийскую деревню в Токио. Они якобы недовольны тем, что номера, рассчитанные на трех человек, слишком маленькие, а кровати не рассчитаны на высоких людей.
Сборная РФ показала картонные кровати в Олимпийской деревне в Токио
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