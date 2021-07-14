Спортсмены раскритиковали олимпийскую деревню в Токио

В столице Токио официально открыли Олимпийскую деревню. Дома, в которых будут жить участники Игр, построили на берегу Токийского залива. Деревня рассчитана на 18 тысяч человек. Заселение еще не началось, а на авторов проекта уже обрушились волны критики.

Спортсмены недовольны тем, что номера, рассчитанные на трех человек, слишком маленькие, а кровати не рассчитаны на высоких людей. Но выбирать не из чего, и спортсменам придется смирится с неудобствами.

Олимпиада стартует 23 июля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.